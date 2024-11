Iltempo.it - Ordigno nello stabilimento di Di Giuseppe: arrestato un 37enne

In uno degli stabilimenti statunitensi del gruppo di Andrea Di, imprenditore e deputato italiano di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Centro e Nord America e sotto scorta da un anno e mezzo per le sue denunce sulla compravendita di visti e passaporti, è stato trovato un tubo bomba. La scoperta è stata fatta nel giorno in cui era prevista la visita dell'onorevole allo. L'ufficio dello sceriffo della Contea di Highlands, in Florida, ha annunciato di averJames Wayne Phillips, di 37 anni, dipendente di una società di proprietà di Di. I colleghi dellodi Sebring, cittadina a meno di 300 km da Miami, hanno trovato nel suo armadietto un tubo-bomba (pipe bomb) parzialmente completato, e hanno chiamato le forze di polizia. "L'è un tubo metallico con il fondo chiuso e la parte superiore filettata, chiuso con un dado rimovibile con biglie di acciaio all'interno e con altre caratteristiche che ne garantiscono l'efficacia se usato come arma esplosiva", hanno fatto sapere dall'ufficio dello sceriffo.