Brindisireport.it - "Omero: i valori etici sono ancora attuali?": se ne parlerà in un incontro pubblico

BRINDISI - In un’epoca falcidiata dalle tante guerre e dalle conseguenti migrazioni di massa è impossibile evitare di guardare il mondo assumendo una corretta prospettiva etica: dettaglio già chiaro nei poemi omerici. In perfetta linea con quello che è il motto scelto per l’Anno Rotariano.