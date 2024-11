Reggiotoday.it - No Ponte invita alla mobilitazione contro "speculazione e degrado annunciato"

Leggi su Reggiotoday.it

"La destra e gli speculatori cantano vittoria, ma c’è ben poco da stare allegri, se non per chi trarrà profitto dall’allungamento della trafila di progettazione e costruzione del. L’esito della valutazione dell’impatto ambientale è arrivato proprio in una giornata in cui il territorio.