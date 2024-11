Ilsole24ore.com - New York Times: «Musk lunedì ha incontrato l’ambasciatore iraniano all’Onu»

Leggi su Ilsole24ore.com

Le fonti iraniane del New, che hanno parlato a condizione di mantenere l’anonimato perché non autorizzati a discutere pubblicamente di politica, hanno descritto l’incontro come «positivo» e foriero di «buone notizie»