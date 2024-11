Napoli proposto Tah per gennaio | ci si pensa

Leggi su Dailynews24.it

Jonathan Tah potrebbe divenire un colpo a sorpresa per i partenopei, nonostante ci siano gli occhi di tante altre squadre su di lui Jonathan Tah è in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen e potrebbe tranquillamente andar via a zero dal prossimo giugno. Cosa che, stranamente, potrebbe non accadere nell’effettivo. Infatti, il giocatore sarebbe .L'articoloTah per: ci si