Napoli, Conte ha convinto Manna: a gennaio arriva il jolly che cambia tutto

Il ds azzurro lavora col tecnico per il colpo Vanderson: l’esterno del Monaco può giocare su entrambe le fasce Ilsi prepara alla finestra di mercato dicon le idee chiare. Il direttore sportivoè al lavoro per individuare i rinforzi giusti da mettere a disposizione di Antonio.Una collaborazione totale quella tra ds e allenatore.lavorano a stretto contatto, condividendo ogni scelta di mercato per rinforzare la rosa azzurra.Il bilancio degli acquisti estiviSecondo quanto rivela il quotidiano Il Mattino, gli investimenti della scorsa estate stanno dando i loro frutti. In attesa della definitiva consacrazione di Lukaku, elementi come McTominay, Gilmour e Buongiorno si sono rivelati fondamentali nel progetto di. Anche Spinazzola e Neres hanno risposto presente nel ruolo di alternative.