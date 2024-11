Lapresse.it - Mutui prima casa under 30, ma solo se si sposano

per laagli30, mase si. E’ quanto prevede un emendamento di Forza Italia alla manovra.Il paletto di Forza Italia, cosa prevedeUn fondo di garanzia alle giovani coppie, mase “hanno un progetto di vita finalizzata al matrimonio”. Niente convivenze a lungo termine, dunque, se si vuole accedere al beneficio che prevede la garanzia pubblica per stipulare il mutuo sull’abitazione principale. I firmatari dell’emendamento presentato da Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera sono Roberto Pella e Francesco Cannizzaro.Attualmente la garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale “con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età”.