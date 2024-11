Comingsoon.it - Mufasa: Il re leone, incontro con Luca Marinelli ed Elodie: "Un'opportunità da cogliere"

Leggi su Comingsoon.it

: Il resarà al cinema dal 19 dicembre: il prequel del Reracconta la storia del giovane, che in italiano ha la voce di, mentreè Sarabi. In conferenza stampa ci hanno raccontato cosa abbia significato per loro affrontare questo impegno, professionalmente e. emotivamente.