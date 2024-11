Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Barcellona 2024: sorpresa Nakagami, Bagnaia e Martin coperti

Takaakiha firmato il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di, valido come ultimo atto stagionale del Mondiale. Il giapponese della Honda è emerso da una FP1 abbastanza interlocutoria, disputata al circuito di Montmelò con basse temperature (asfalto sui 15°C) e con un programma di lavoro differenziato tra i vari team.ha fatto la differenza montando gomme nuove nel secondo run e fermando il cronometro in 1’40?501, un tempo sicuramente interessante che ha scavato un solco importante in. Stessa strategia anche per le KTM con Pedro Acosta 2° a 411 millesimi, Brad Binder 4° a 451 millesimi e Jack Miller 9° a 677 millesimi dalla vetta.Approccio diverso per le Ducati, che hanno girato per tutto il turno senza cambiare pneumatici e concentrandosi maggiormente sul passo in ottica gara.