Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Barcellona 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Leggi su Oasport.it

, venerdì 15 novembre, inizierà l’ultimo week end del Motomondiale. I centauri saranno impegnati sul circuito del Montmeló () in una sede diversa da quella prevista originariamente. Le conseguenze drammatiche della tempesta DANA su Valencia hanno costretto gli organizzatori del Circus a cambiare il calendario. L’ultimo atto, quindi, si terrà in Catalogna.Intiene banco il confronto mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota piemontese della Ducati ufficiale è distante da Martin (Ducati Pramac), leader della classifica, 24 lunghezze e sarà costretto a vincere e a sperare in qualche errore dal suo rivale. Se lo spagnolo dovesse, infatti, mettere insieme una Sprint Race e un GP consistenti, il discorso sarebbe chiuso.Pecco, dal canto suo, cercherà di far proprie la Sprint e la gara domenicale, dopo di che tirare le somme, su un tracciato che quest’anno una grande delusione gliel’ha data.