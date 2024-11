Sport.quotidiano.net - MotoGp Barcellona, ultima sfida tra Martin e Bagnaia. Al via con le libere

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 15 novembre 2024 – Si corre a, ma con il cuore a Valencia. L’gara diche deciderà il mondiale 2024 si chiama infatti Gran Premio della Solidarietà con tante iniziative dedicate alle zone colpite dall’alluvione di fine ottobre. Ma la mente di Jorgee di Peccosarà tutta rivolta alla pista: lo spagnolo ha un vantaggio in classifica di 24 punti e per laurearsi campione (per la prima volta) potrebbe anche bastargli la vittoria nella Sprint Race, l’italiano cercherà di fare l’impresa per conquistare il suo terzo titolo. In attesa di entrare nel vivo della(sabato ci sono sia le qualifiche per l’griglia di partenza sia la Sprint Race), oggi si parte con le, gran premio della Solidarietà: circuito e orari tv dellaSegui la diretta delle