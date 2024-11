Viterbotoday.it - Morto lo storico dottore Alfredo Fortini

La città è in lutto per la scomparsa del dottor, figura di riferimento per intere generazioni. Il noto medico, 80enne, è venuto a mancare questa mattina presso la casa di cura Santa Teresa. Ilaveva lo studio in via Cairoli, nel quartiere San Faustino, al piano superiore.