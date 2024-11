Ferraratoday.it - Mondo della sanità in protesta, scatta un'intera giornata di sciopero: ecco quando

Leggi su Ferraratoday.it

Si incrociano le braccia in corsia. La direzione generale dell’Azienda ospedaliera e dell’Ausl, infatti, comunicano che per l’di mercoledì 20 novembre è stato proclamato - dalle associazioni sindacali Anaao Assomed, Cimo Fesmed, Nursing Up - lonazionale del personale.