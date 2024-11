Ilgiorno.it - Ministro Bernini al Politecnico. Fondi per il Campus Goccia

Ildell’Università Anna Mariaieri aldi Milano, dove ha visitato il Laboratorio di Modellistica fisica e virtuale. Accompagnata dalla rettrice, Donatella Sciuto, ilha potuto osservare in anteprima i lavori per il nuovo-Bovisa attraverso un avanzato modello virtuale a 360°. "Dopo aver partecipato alla posa della prima pietra – ha detto–, è stato per me un piacere tornare su uno dei progetti di rigenerazione urbana e di inclusione sociale più importanti, qual è il-Bovisa. Ricordando i 10 milioni per ilBovisa, "risorse fondamentali per un sistema universitario che guarda al futuro".