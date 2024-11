Calcionews24.com - Milan, ecco come sta Gabbia in vista della Juventus: Fonseca spera, le ultime sul difensore rossonero

Leggi su Calcionews24.com

Ilsi prepara per la partita di campionato contro lanella giornata dopo la sosta per le Nazionali La super sfida traè sicuramente uno dei piatti fortiprossima giornata di Serie A, in programma sabato 23 novembre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio San Siro del capoluogo lombardo. .