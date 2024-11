Bolognatoday.it - Merola: "Andate a votare, non dare nulla per scontato"

Leggi su Bolognatoday.it

"Non bisognaper, è importante insistere sul fatto che la democrazia non è scontata e che non partecipare non aiuta né quelli che stanno a casa né il rafforzamento dei valori della nostra democrazia". Lo riferisce la Dire. Registrati alla nuova sezione Dossier.