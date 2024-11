Napolitoday.it - McTominay: "Maradona è sempre nella nostra testa e nel nostro cuore. Devo ringraziare i napoletani"

"Quando sono entrato per la prima volta nello stadio, ho provato una sensazione surreale sapendo che lui è un'icona, una leggenda assoluta del calcio. È profondamente nei nostri cuori a Napoli. La gente lo adora assolutamente, il che è un fattore enorme, per quanto ha giocato bene per loro e per.