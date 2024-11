Feedpress.me - Mattarella: "Più volte ho promulgato leggi che non condivido. Ma era mio dovere farlo"

Leggi su Feedpress.me

«Sì ho adottato decisioni che non, è capitato più, il presidente promulgaed emana decreti, ma ha delle regole che deve rispettare. Piùhoche non, che ritenevo sbagliate e inopportune, ma erano state votate dal Parlamento e io ho ildi promulgare a meno che non siano evidenti incostituzionalità . In quel caso ho ildi non promulgare,.