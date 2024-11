Unlimitednews.it - Mattarella “L’informazione non è un prodotto ma un bene essenziale”

ROMA (ITALPRESS) – “non è un, ma un. Saper distinguere il vero dal falso è indispensabile, così come scongiurare il rischio che, per i nativi digitali,coincida con flussi ininterrotti di notizie senza analisi critica della consistenza di ciascuna”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, all’evento per i 25 anni dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori.ads/gsl (Fonte video: Quirinale)Unlimited News - Notizie dal mondo