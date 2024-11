Agi.it - Mattarella: "In dieci anni ho promulgato leggi che non condivido, è mio dovere"

Leggi su Agi.it

AGI - "In quasimi è capitato più volte di dover adottare decisioni che non, ovviamente. Il presidente della Repubblica promulgaed emana decreti e ha delle regole da rispettare, più volte mi è capitato di promulgare una legge che non, ritenendola sbagliata o inopportuna. Ma è stata varata dal Parlamento e ho ildi promulgarla. Solo in un caso posso non farlo, quando rilevo che nel testo vi sono evidenti incostituzionalità e allora ho ildi non promulgarle. Ma deve essere evidente, non basta un dubbio, altrimenti usurperei i compiti della Corte Costituzionale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergionel corso dell'evento '25di Osservatorio Permanente Giovani-Editori', presieduto da Andrea Ceccherini. I poteri dello Stato "non sono fortilizi contrapposti che cercano di strappare territorio l'uno all'altro", ha affermato ancora il Presidente della Repubblica, rispondendo agli studenti "i poteri dello Stato sono tutti chiamati a collaborare ciascuno nel suo compito, rispettando quello degli altri.