Today.it - Mattarella ammette: "Ho promulgato leggi che ritenevo sbagliate, ma era mio dovere"

Leggi su Today.it

In questo momento storico, in Italia, l'ignoranza verso il nostro sistema istituzionale viene palesata da chi non conosce la materia in diversi modi: c'è chi parla di "governi non eletti", riferendosi a quelli nati negli scorsi anni in Parlamento, chi addirittura blatera di "giudici non eletti".