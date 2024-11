Today.it - Maria De Filippi rivela: "Ho rinunciato all'eredità di Maurizio. Su di me falsità"

Leggi su Today.it

AncheDesi arrabbia. La conduttrice, che ha creato un impero in tv con Uomini e Donne, Amici, C'è posta per te, è sempre molto pacata, cerca di non arrivare allo scontro, almeno in tv, ma quando una querela è necessaria non dice di no. È il caso di una persona che aveva messo in.