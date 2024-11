Lanotiziagiornale.it - “Marginali le misure del Governo”. Parla la sociologa Saraceno: “Non si incentiva così la natalità”

In Italia duecentomila bambini tra 0 e 5 anni di età vivono in povertà alimentare, certifica Save the Children. Chiaradel Lavoro, che vuol dire?“Vuol dire che ci sono bambini che non sono solo genericamente poveri assoluti ma vuol dire che mancano loro proprio le basi per crescer bene, le basi alimentari. Noi sappiamo come per un bambino avere una nutrizione adeguata nei primi anni di vita sia fondamentale per il suo benessere presente e futuro. La povertà alimentare in un Paese ricco come l’Italia è uno scandalo. È inaccettabile che ci siano anche degli adulti, ma soprattutto dei bambini, che non riescono a fare un pasto adeguato al giorno e di più nelle zone dove manca anche un’alternativa pubblica. I bambini che vanno alla scuola dell’infanzia o al nido troverebbero un pasto adeguato nella mensa.