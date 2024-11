Sbircialanotizia.it - Manovra, da bonus scuole private a rottamazione 5: valanga di emendamenti

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sono 4.562 le modifiche, potrebbero restarne 600 Daldi 1.500 euro per lee la nuovadelle cartelle spalmata in 10 anni, allo stop alla stretta sulle criptovalute e agli sceriffi del Mef nelle aziende, le risorse per l'automotive ma anche la 'cannabis di Stato' e la riedizione del Rdc. La .