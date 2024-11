Noinotizie.it - Manduria, incidente: morto 19enne Auto fuori strada

Leggi su Noinotizie.it

Per cause da dettagliare l’è finita rovinosamentedalla sedele.nella notte nel tratto difrae San Pietro in Bevagna. Il conducente dell’, 19 anni, è. L'articolo proviene da Noi Notizie..