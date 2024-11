Sbircialanotizia.it - Malattie rare: cure solo per 5% patologie, al via campagna ‘Molto più di quanto immagini’

Leggi su Sbircialanotizia.it

In occasione delDisease Day 2025. Scopinaro (Uniamo), 'investire in ricerca scientifica, unica arma a disposizione pazienti'. Nisticò (Aifa), 'ogni malato raro ha diritto ainnovative' In Italia le persone con una malattia rara sono più di 2 milioni, ben 300 milioni nel mondo, per circa 8milaconosciute.per il 5% .