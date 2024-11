Romatoday.it - Maga del borseggio incinta al sesto mese, la gravidanza e il nascondiglio nel campo nomadi per evitare l'arresto

Leggi su Romatoday.it

La tecnica è collaudata: rimanereperl'. Una vicenda non nuova che, a Roma, si ripete spesso. Dopo l'ultimo caso che vi abbiamo raccontato la scorsa estate, quello di una donna che aveva accumulato 148 furti in 20 anni di "carriera" e fatto un figlio ogni due anni per.