Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 15 novembre 2024 – Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 15– sulla piattaformaInfinity con la soap turca, Get. Nellaodierna Ekrem torna a casa pieno di fango. E’ sfuggito ai suoi creditori che volevano seppellirlo vivo in una fossa. Confessa alla famiglia di non avere più i soldi che aveva ricevuto da Ozan. Ecco ilcon il terzo episodio.