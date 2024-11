Fanpage.it - Lo Stato e le Regioni spendono per la sanità privata molto di più di quanto dice la manovra

Leggi su Fanpage.it

Con l'ultima, il governo Meloni ha ritoccato al rialzo il tetto di spesa previsto per l'acquisto di prestazioni sanitarie dai privati. Secondo la Corte dei Conti, però, le cifre reali sborsate dalleper far svolgere esami, visite, ricoveri, etc. nelle strutture accreditate sono già oggipiù alte, difissato dalla legge.