LIVE – Zverev-Alcaraz 7-65 6-4 round robin Atp Finals Torino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Ile latestuale di, incontro valevole per il Gruppo John Newcombe sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi. Lo spagnolo, dopo l’inattesa battuta d’arresto inaugurale contro il solido norvegese Casper Ruud, ha parzialmente rimediato la situazione grazie alla vittoria in due set sul russo Andrey Rublev. Adesso di fronte a lui c’è un avversario in splendida forma come il tedesco, trionfatore in entrambe le sue apparizioni e presentatosi nel capoluogo piemontese forte del titolo conquistato al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Tra i due tennisti si tratta dell’11° scontro diretto della carriera (il terzo stagionale), con il bilancio che si trova in perfetta parità (5-5).Sulla base delle quote dei bookmakers, nonostante la momentanea posizione peggiore in classifica, saràa partire con i favori del pronostico anche se di poco.