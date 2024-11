Oasport.it - LIVE Tyson-Paul in DIRETTA: Iron Mike torna sul ring a 58 anni

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissimo match trae Jake. Il combattimento si disputerà nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre ad Arlington, in Texas, conchesulall’età di 58per la prima volta dal 2020 (Roy Jones Jr., in pieno periodo Covid).Il leggendario ex campione mondiale dei pesi massimi sfida un 27enne youtuber che si è recentemente messo in mostra anche attraverso il pugilato, vincendo 10 incontri pro su 11. Si preannuncia dunque una sfida affascinante e anomala, con un divario di 31tra le età dei due protagonisti principali della serata texana.ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport e proverà a stupire tutti ancora una volta, anche se alcuni addetti ai lavori sembrano scettici.