LIVE – Roma Ranieri in conferenza stampa di presentazione DIRETTA

Latestuale delladidi Claudiocome nuovo allenatore della. Il tecnico, alla sua terza esperienza alla guida della squadra giallorossa, ha accettato l’incarico dopo aver annunciato questa estate il suo ritiro dal mondo del calcio: a fare la differenza per il suo ritorno è stata probabilmente la situazione disastrosa in cui versa il club capitolino, per il quale non ha mai nascosto di fare il tifo. A lui infatti spetterà il compito di risollevare le sorti di una squadra dodicesima in classifica con soli 13 punti in 12 partite, in un ambiente infuocato in cui dovrà fare da pompiere. Ladidi Claudiosi terrà al centro sportivo di Trigoria alle ore 13.00 di venerdì 15 novembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.