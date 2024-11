LIVE – Partizan-Olimpia Milano 79-82 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 10^ giornata dell’di. Dopo la bruttissima battuta d’arresto di martedì contro il fanalino di coda ALBA Berlino, che è arrivata dopo due vittorie consecutive che avevano ridato fiducia all’ambiente, gli uomini di coach Messina ripartono dalla caldissima trasferta di Belgrado contro il. Un’occasione ghiotta di ritrovare il successo contro una squadra in difficoltà, che ha perso anche l’ultima partita, giocata proprio tra le mura amiche, contro il Barcellona. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 15 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F579-829? – Tripla delper il 79-828? –ora allunga, 76-826? –resta avanti per un punto, 76-786? – Controsorpasso diper il 74-754? – Tripla delper il 74-714? –a segno per la parità, 71-713? – Sorpasso del, 71-682? – Tripla del pareggio per il, 68-682? – Doppia diche allunga, 65-681? – Via al quarto quarto, soprasso, 65-66FINE TERZO QUARTO 65-6410? –in lunetta, ora è -1, 65-649? –a -2, 65-639? – Doppia delper il 65-618? – Ilavanti per un possesso, 63-608? – Squadre separate da tre punti, 60-576? –da tre, 56-526? – Ilallunga per il 56-495? – Due punti per ciascuna parte, 54-594? –si avvicina, poi tripla del, 52-473? – Controsorpasso del, 48-453? –firma la tripla che vale il vantaggio, 44-452? –in rimonta, tabellone che segna 44-421? – Via al terzo quarto,in lunetta, 44-38FINE SECONDO QUARTO 42-3810? – I padroni di casa tornano ad allungare, 42-389? – Ilavanti di due, 40-389? – Parità in campo! 38-388? – -3 di, 38-357? – Due tiri liberi di, 38-337? – Rimonta dell’, ora è 38-316? –cerca la rimonta, ilallunga, 36-265? –avanti di dieci.