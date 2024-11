LIVE – Italia-Francia 2-0 amichevole Under 21 2024 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ladidell’21 in programma venerdì 15 novembre. In quel di Empoli, allo stadio Castellani, scendono in campo gli azzurrini di Nunziata, che in un test molto probante affrontano i temibili Bleus pari età e preparano così l’avvicinamento agli Europei del prossimo anno. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di venerdì 15 novembre.DOVE VEDERE LA GARALADI21Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (17? Casadei, 44? Ambrosino)FINE PRIMO TEMPO45? – Non c’è recupero44? – RADDOPPIO DELL’! Grande azione personale di Volpato, che davanti al portiere scarica per Ambrosino: da due passi è un gioco da ragazzi fare 2-0!42? – Ambrosino! Si oppone Restes34? – Molto meglio i transalpini in questa fase di gara26? – TRAVERSA DELLA! Calcia al volo sulla respinta Tchaouna, arriva la deviazione sulla traversa di Kayode: si salvano gli azzurrini!17? –IN VANTAGGIO! Ambrosino di tacco pesca l’inserimento di Casadei che sigla l’1-0!13? – Dopo un avvio così così prova a prendere coraggio l’7? – CHERKI! Gran punizione del fantasista del Lione, respinge Desplanches!1? – Via al match!16.