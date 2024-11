Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-0, amichevole U21 in DIRETTA: occasione per Cherki!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9?che non riesce a dominare a centrocampo.7? Punizione spettacolare di, respinge Desplanches in tuffo.5?che prova a verticalizzare, tiene bene la difesa francese.3? Partita che è iniziata su ritmi molto lenti.1? Inizia la partita!16.14 Concluso l’innono, tutto pronto per la sfida.16.10 Inni nazionali in corso, si inizia con quello francese.16.08 Ambrosino al momento conta una sola rete in Serie B.16.05 Molti gli esperimenti di Nunziata, con il doppio trequartista con Gnonto e Volpato.15.59 Con 6 successi e 4 pareggi, l’ha concluso il gruppo da imbattuta con 27 gol fatti subendone solo 4.15.55 La classifica finale del girone dell’è stata:22, Irlanda 21, Norvegia 18, Turchia 15, Lettonia 10 e San Marino 0.