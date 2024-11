Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: lo spagnolo deve vincere, ma non è padrone del suo destino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC DALLE 18.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.30Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Carlosed Alexander, partita valevole per la terza giornata del gruppo John Newcombe delle Nitto ATP. Sfida di altissimollo tra: il numero 2 ed il 3 del mondo si affrontano in una partita decisiva per la qualificazione alle semifinali.Il pluricampione Slam si presenta a questo match dopo la clamorosa sconfitta all’esordio con Caper Ruud e la parziale rivincita con Andrey Rublev. Nonostante il successo ottenuto contro il russo, quest’oggiè spalle al muro: loè costretto aper mantenere vivo il sogno qualificazione.