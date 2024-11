Ecodibergamo.it - Lite stradale nella notte a Nembro, accoltellati due giovani: uno è grave

IN TARDA SERATA. Il Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Bergamo indaga su una rissa in via Roma, nei pressi dell’area commerciale: finiti in ospedale due, di 26 e 31 anni.