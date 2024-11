Unlimitednews.it - L’Italia vince in Belgio e conquista i quarti di Nations League

Leggi su Unlimitednews.it

BRUXELLES () (ITALPRESS) – Missione compiuta per, che a Bruxelles batte ilper 1-0 eil pass per idi finale di. Il ct Spalletti ripropone il 3-5-1-1 con Retegui prima punta e soprattutto con il debutto di Rovella in cabina di regia; Di Lorenzo-Buongiorno-Bastoni la linea difensiva, con Cambiaso e Dimarco esterni di centrocampo. Inizio arrembante degli azzurri, con Frattesi che dopo pochi minuti trova il primo tiro che impegna Casteels. Il centrocampista dell’Inter è protagonista all’11’ con una palla recuperata nella treavversaria che permette a Di Lorenzo e Barella di completare la triangolazione che poi spiana la strada per il tap-in a porta vuota da pochi passi di Tonali per lo 0-1.è compatta dietro, non lasciando spazi al, assolutamente annichilito nel primo tempo, e propositiva in avanti, andando vicino al raddoppio nel finale di frazione con un’azione simile a quella che ha portato al gol: stavolta, però, Tonali viene chiuso da Debast.