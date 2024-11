L' Istat conferma l' inflazione ad ottobre sale a +09%

Quotidiano.net - L'Istat conferma, l'inflazione ad ottobre sale a +0,9%

Leggi su Quotidiano.net

Nel mese di, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e aumenta dello 0,9% su base annua (da +0,7% del mese precedente). Lo comunica l'ndo la stima preliminare. "Adl'ria +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale", commenta l'Istituto. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, ovvero i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano su base annua segnando un +2% (da +1,0%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +0,5% a +1,0%), indica inoltre l'rivedendo lievemente al ribasso la stima preliminare del carrello della spesa (era +2,2%).