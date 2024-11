Puntomagazine.it - Lioni: evade dai domiciliari e in 24ore commette vari furti. Arrestato

I Carabinieri hanno bloccato un uomo in flagranza di reato, mentreva un furto.per evasione e furtoI Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hannoun 40enne di, dopo 24 ore di fuga in seguito all’evasione dagli arresti. L’uomo, già noto per reati di tipo predatorio, è stato bloccato dai militari della locale Stazione nei pressi della sua abitazione.Tutto è iniziato martedì sera, quando il 40enne è stato sorpreso in flagranza di reato dai Carabinieri di: aveva infranto la vetrina di uno studio fotografico e si era impossessato del registratore di cassa contenente circa 200 euro.Posto agli arrestiin attesa del rito direttissimo previsto per il giorno successivo presso il Tribunale di Avellino, l’uomo è evaso durante la notte.