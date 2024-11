Europa.today.it - L'inflazione risale, nuova stangata: raddoppia il carrello della spesa

Leggi su Europa.today.it

Non ci sono buone notizie per le famiglie italiane. Nel mese di ottobre 2024 l'è tornata a salire in Italia: l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato infatti una variazione nulla su base mensile e aumenta dello 0,9%.