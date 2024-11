Frosinonetoday.it - L’inconfondibile voce di Luca Ward echeggia nel Teatro Manzoni, coinvolge i giovani e regala un nuovo Sold Out

Leggi su Frosinonetoday.it

Circa due ore di monologhi, di ricordi, di prosa e poesia avendo sempre come sfondo il mare. In tutte le sue forme. Due ore intense, in cui non mancano momenti drammatici ma anche tanta spontanea ilarità. E una enorme capacità dire il pubblico, soprattutto i, infatti.