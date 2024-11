Romatoday.it - Liceo Gullace, a un mese dall'occupazione e dal doppio incendio gli studenti restano in Dad

Leggi su Romatoday.it

Glidelrimarranno in Dad, almeno fino al 20 novembre. Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha, infatti, prorogato la Dad. E il motivo è semplice: “Allo stato – si legge nel documento firmato da Sabatini - non è ancora stata trovata una.