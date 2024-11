Ilgiornaleditalia.it - Lgs, neurologa Coppola: "Stabilire percorsi passaggio età adulta"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Non esiste una rete con specialisti in grado di gestire i sintomi della sindrome di Lennox-Gastaut Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - Non esiste una rete con specialisti in grado di gestire i sintomi della sindrome di Lennox-Gastaut "Ildall'età pediatrica all'età" dei pazien