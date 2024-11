Leccotoday.it - Lecco piange Letizia Vismara Berera, una vita per la famiglia e la solidarietà

Leggi su Leccotoday.it

È morta oggi all'età di 96 annicosì una donna molto conosciuta e apprezzata, anche per l'impegno civile e solidaristico. In tanti in queste ore di dolore stanno esprimendo la propria vicinanza ai tre figli, ai sette nipoti e altrettanti pronipoti che la.