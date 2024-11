Bresciatoday.it - Le rubano 350 euro dalla borsetta mentre fa la spesa al supermercato

Leggi su Bresciatoday.it

Veloce e lesta a infilare le mani nella borsa di un’anziana, per sottrarre ben 350in contanti, ma non altrettanto rapida a sfuggire dai carabinieri del Radiomobile di Brescia che l’hanno arrestata per furto. In manette è finita una ragazza di 28 anni, di origine bulgara,i soldi sono.