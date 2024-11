Romatoday.it - Le Rassegne 'Lune all'Infinito' e 'Inimitabili Blu'

Leggi su Romatoday.it

Alla Galleria Internazionale Area Contesa Arte in Via Margutta 90, la Via degli Artisti in Roma, arrivano dued’Arte.La Prima Rassegna:all’.“Che fai tu luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna?”Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. (Giacomo.