Cms.ilmanifesto.it - Le Pen contro i giudici, in attesa della sentenza

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La giustizia arma impropriala politica, anche in Francia l’estrema destra si accaniscela separazione dei poteri, per scagionarsi dai sospetti di truffa. In, che . Le Pen, inil manifesto.