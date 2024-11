Quotidiano.net - Lavrov, 'Mosca attende le proposte di Trump sull'Ucraina'

non ha idea di come il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldpossa risolvere il conflitto in, ma aspetterà le sue. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei, citato dalla Tass. "Non ne ho idea", ha dettoad Abu Dhabi. "Aspetteremo le. Sottolineiamo regolarmente, quando ci viene chiesto, che un politico che dice di non essere per la guerra, ma per la pace merita in ogni caso attenzione. Ma non sappiamo esattamente cosa verrà proposto - ha aggiunto -. La nostra posizione è stata chiaramente affermata dal presidente Putin nel suo discorso al ministero degli Esteri".