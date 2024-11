Lanazione.it - Lavori via Pistoiese. Publiacqua fa il punto

fa ilsuiin via, al centro delle proteste dei residenti per la durata deie tutti i disagi che comportano per il traffico. "Ivicino all’incrocio con via di Palarciano, che prevedono lo staffaggio al ponte della nuova condotta, riprenderanno nei prossimi giorni regolati da apposita ordinanza comunale – spiegain una nota – L’intervento dovrebbe finire in dieci giorni, salvo lavorazioni di minore impatto", come i collaudi ad esempio, che si terranno nei giorni successivi. "Il definitivo ripristino stradale, come da accordi con l’amministrazione comunale, avverrà nella primavera del 2025, sfruttando le condizioni meteo più favorevoli per il consolidamento del nuovo manto. Siamo consapevoli e dispiaciuti per il disagio che il cantiere sta provocando ai residenti e ai commercianti: assicuriamo che il nostro personale sta operando in modo da terminare inel minor tempo possibile".